Beyaz Gazete Ana Sayfa

Gonca Vuslateri o iddiaları doğruladı!

Ajda Pekkan'la ilişkisi olduğu iddialarını net bir dille yalanlayan Hakan Altun'un, Gonca Vuslateri ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Vuslateri'den iddialara jet yanıt geldi.

Magazin / 25 Kasım 2020 Çarşamba 11:44
Gonca Vuslateri o iddiaları doğruladı!

Şarkıcı Hakan Altun ile oyuncu Gonca Vuslateri'nin sevgili oldukları iddiası dün magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Geçen haftalarda Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı iddia edilen Altun'un gönlündeki ismin aslında Gonca Vuslateri olduğu öğrenildi.

İDDİALARA JET YANIT

Konuyla ilgili iddialar magazin basınında hızla yayılırken, Gonca Vuslateri'den açıklama geldi. Söylemezsem Olmaz'a açıklamada bulunan Vusleteri, "Urla'da film çekimindeyim, çok mutluyum, mutluyuz" ifadelerini kullandı. Böylece çiftin ilişkisi resmiyete kavuştu.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI AŞKI ELE VERDİ

Öte yandan aralarında 14 yaş olan iki ünlü ismin şifreli sosyal medya paylaşımları aşkı ele vermişti. İkilinin zaman zaman Bodrum'da bir araya geldikleri söylenmişti. Gonca Vuslateri ve Hakan Altun son olarak Emel Müftüoğlu'nun doğum gününde ayrı masalarda objektiflere yansmıştı.

Ajda PekkanSöylemezsem Olmaz

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

BÜLENT ARINÇ'A AÇIK MEKTUP!

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR! (

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

ABD’de Rothscild’ler Kazandı!! Trump Tutuklanacak Mı?

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
Advertisement