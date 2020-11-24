Beyaz Gazete Ana Sayfa

Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi!

Ünlü oyuncu Kubilay Aka'nın kaza yaptığı haberi gündeme son dakika olarak bomba gibi düştü. Kubilay Aka, "Hızlı araç kullanır, çok kaza yaparım" dediği röportajının çıktığı gün trafik kazası geçirdi. Yağışın etkisiyle Çanakkale yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybeden Kubilay Aka aracı, şarampole yuvarlandı. Kubilay Aka, şans eseri araçtan yara almadan kurtuldu.

Magazin / 24 Kasım 2020 Salı 14:00
Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi!

Günaydın'dan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre, Ünlü dizi oyuncusu Kubilay Aka, aracıyla seyir halindeyken yağışın da etkisiyle Çanakkale'nin Ezine İlçesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı.

Araçtan şans eseri yara almadan kurtulan Aka'nın sakin tavırları dikkat çekti.

Yakışıklı oyuncunun kazadan iki gün önce Youtube'da yayınlanan 'Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler' programına katıldığı, 'Hızlı araç kullanır, çok kaza yaparım' açıklamasının gazetelerde yayınlandığı ortaya çıktı.

Genç oyuncu programda 'Çiğnediğim en büyük yasak; sürekli arabayı kaçırmamdı. Maalesef ki hâlâ çok hızlı araba kullanıyorum ama güvenlik önlemlerini alarak. Ölmem ancak çok çarparım' dedi. Kaza, haberin yayınlandığı gün yaşandı.

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

BÜLENT ARINÇ'A AÇIK MEKTUP!

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR! (

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

ABD’de Rothscild’ler Kazandı!! Trump Tutuklanacak Mı?

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar