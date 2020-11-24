Derya Tuna İbo Show'a mı katılıyor?

Geçtiğimiz hafta Hülya Olgun Şimşek, Demet Akbağ ve Avşar, Kubat'ın konuk olduğu program için Tuna, "Sesim güzel olsa gidip bir türkü söylerdim" dedi.



"İDO DA, İBRAHİM DE ÇOK İYİ"



Derya Tuna, pandemi döneminde yaptığı açıklamada, "Çok uzun zamandır evdeyim. Ara ara alışverişe çıkıyorum. Bu dönemde oğlumla da, İbrahim'le de irtibat halindeyim. İkisi de çok iyi" ifadelerini kullanmıştı.



TATLISES-HÜLYA AVŞAR DÜETİ



'İbo Show'da İbrahim Tatlıses'in Hülya Avşar ile söylediği ''Mavi Mavi'' düeti izleyenleri mest etmişti. İbrahim Tatlıses'in düet sırasında gözlerinin dolması da dikkatlerden kaçmamıştı.