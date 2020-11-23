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Ünlü sanatçıdan korona açıklaması!

Koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncu Nilgün Belgün'den güzel haber geldi. Belgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüsü yendiğini açıkladı.

Magazin / 23 Kasım 2020 Pazartesi 16:14
Ünlü sanatçıdan korona açıklaması!

67 yaşındaki oyuncu Nilgün Belgün, geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanmıştı.

Hastanede tedavi gören Belgün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Koronavirüsü yendiğini duyuran Nilgün Belgün, şu ifadeleri kullandı:

Sevgili dostlar, merhaba... 8 günlük zorlu bir Covid sürecinden sonra bugün hastaneden evime geldim. Çok şükür iyiyim. Beni telefonla arayıp, sağlığımı soran Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve tüm arayan, soran dostlarıma çok teşekkür ediyorum.

Nilgün BelgünKemal KılıçdaroğluCumhuriyet Halk Partisi

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