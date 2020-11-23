Kıvanç Tatlıtuğ'dan hayranlarını sevindiren haber!

Tüm dünya tarafından büyük bir beğeniyle takip edilen La Casa de Papel dizisinin 5. sezonu için ortaya bomba bir iddia atıldı. Çok konuşulacak iddiaya göre, dizinin 5. sezon kadrosuna oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ dahil oldu.Sevenlerini heyecanlandıran söylentilere göre La Casa de Papel 5. sezonda Kıvanç Tatlıtuğ yer alacak. Merakla beklenen yapımın yeni sezonunda rol alacağı söylenen Kıvanç Tatlıtuğ, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Yakışıklı oyuncunun La Casa de Papel'in 5. sezon çekimlerine katılmak üzere yakında İspanya'ya gideceği söylentiler arasında.Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor



LA CASA DE PAPEL'İN 5. SEZONU NE ZAMAN?



La Casa de Papel 5. sezon için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Netflix'in iddialı yapımı La Casa de Papel 5. sezon aynı zamanda dizinin final sezonu olacak. La Casa de Papel 5. sezon çekimleri başladı ancak yayın tarihiyle ilgili he