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Hacı Sabancı'dan 15 milyonluk hediye!

Sosyetenin bonkör isimlerinden Hacı Sabancı, müstakbel eşi için kesenin ağzını açtı. Genç sosyetik, geçtiğimiz günlerde Bursa’da aile arasında törenle evliliğe ilk adımı attığı Nazlı Kayı’ya dev bir tektaş hediye etmişti. Bununla da kalmayan Hacı Sabancı, güzel nişanlısına düğün hediyesi olarak da Çeşme’den bir villa satın aldı.

Magazin / 23 Kasım 2020 Pazartesi 09:27
Hacı Sabancı'dan 15 milyonluk hediye!

Sosyetenin bonkör isimlerinden Hacı Sabancı, müstakbel eşi için kesenin ağzını açtı.

Genç sosyetik, geçtiğimiz günlerde Bursa'da aile arasında törenle evliliğe ilk adımı attığı Nazlı Kayı'ya dev bir tektaş hediye etmişti.

Bununla da kalmayan Hacı Sabancı, güzel nişanlısına düğün hediyesi olarak da Çeşme'den bir villa satın aldı.

LÜKS DETAYLAR
2021 yazında evlenecek olan genç çift, Paşalimanı'nda bulunan villalarının dekorasyonuna da şimdiden başladı. Sabancı ile Kayı'nın evlerini dekore edecek şirketin paylaşımıyla da villayla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Buna göre villada şu detaylar bulunacak: Garaj, hobi odası, 1 hizmetli odası, 1 banyo, 1 ufak mutfak ve çamaşır odası, salon, açık mutfak, 4 oda, 4 banyo, teras, 140 metrekare büyüklüğünde havuz... İki odadan denize açılan teras bulunacak. Villanın alt katında Hacı Sabancı'nın dillere destan sanat koleksiyonundan da parçalar yer alacak.

CALIFORNIA TARZI
Alışılmış Ege mimarisinin çok dışında olan Çeşme'deki bu ultra lüks villa, çatısız mimarisi ve dikdörtgen şeklindeki tasarımıyla California tarzını andırıyor.

DEĞERİ 15 MİLYON TL
Hacı Sabancı'ya birçok lüks detayın bulunduğu deniz manzaralı lüks villanın iç ve dış dekorasyonuyla yaklaşık 15 milyon TL'ye mal olacağı konuşuluyor.

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