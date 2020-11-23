Fenomen Enes Batur ölümden döndü!

Aylık kazancı ile sık sık gündem olan Enes Batur lüks aracı ile kaza yaptı. Son dakika olarak gelen habere göre Enes Batur'un ölümden döndü. Fenomen Enes Batur Etiler'de kazaya karıştı. Enes Batur'un kullandığı son model otomobil orta refüjde bulunan araca çarptı. Enes Batur feci kazadan yara almadan kurtulurken lüks otomobili ise kullanılmaz hale geldi. İşte son dakika kaza haberinin görüntüleri...