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Fenomen Enes Batur ölümden döndü!

Aylık kazancı ile sık sık gündem olan Enes Batur lüks aracı ile kaza yaptı. Son dakika olarak gelen habere göre Enes Batur'un ölümden döndü. Fenomen Enes Batur Etiler'de kazaya karıştı. Enes Batur'un kullandığı son model otomobil orta refüjde bulunan araca çarptı. Enes Batur feci kazadan yara almadan kurtulurken lüks otomobili ise kullanılmaz hale geldi. İşte son dakika kaza haberinin görüntüleri...

Magazin / 23 Kasım 2020 Pazartesi 12:55
Fenomen Enes Batur ölümden döndü!

YouTube'da paylaştığı videolarla adını geniş kitlelere duyuran Enes Batur, Etiler'de kaza yaptı. Youtuber Enes Batur ölümden döndü. Etiler'de bir araca çarpan Enes Batur feci kazadan yara almadan kurtuldu.



LÜKS ARACI KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Batur'un kullandığı son model otomobil orta refüjde bulunan araca çarptı. Feci kazadan yara almadan kurtulan Enes Batur büyük panik yaşadı.

Ünlü YouTuber Enes Batur ölümden döndü! Enes Batur'un lüks aracıyla kaza yaptığı olay yerinden ilk görüntüler | Video

Ünlü YouTuber Enes Batur ve sevgilisi Ecenaz Üçer'in içerisinde bulunduğu 1 milyon 350 bin TL değerindeki Camaro SS marka aracı kullanılamaz hale geldi.

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