Ünlü şarkıcı koronavirüse yakalandı!

Bir dönemin ünlü isimlerinde şarkıcı Ege koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.



Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ege, "Şu anda gribal etkilerin dışında, kendimi kötü hissetmiyorum. Umarım böyle devam eder. Herkes gerçekten sıkı önlemler alsın ve kendine çok çok dikkat etsin" dedi.



51 yaşındaki şarkıcı, "Geçtiğimiz günlerde yaptırmış olduğum Covid test sonucum maalesef 'pozitif' çıktı. Şu anda gribal etkilerin dışında, kendimi kötü hissetmiyorum. Umarım böyle devam eder" dedi.



Takipçilerini virüse karşı uyaran Ege, "Herkes gerçekten sıkı önlemler alsın ve kendine çok çok dikkat etsin. Lütfen maske takmayı unutmayın. Güzel günlerde görüşmek ve yeniden konserlerde buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.