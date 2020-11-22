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'Ayakta durabilmek için destek alıyorum'

Geçtiğimiz nisan ayında 10 yaşındaki oğlu Pars Tan'ı kaybeden Ebru Şallı, çocuğunun vefatının ardından dış dünyayla bağını koparmış ve kendisini eve kapatmıştı. Şallı, oğlu Pars'ın tedavisi sürecinde yaşadıklarını, bu acıyla nasıl baş etmeye çalıştığın anlattı.

Magazin / 22 Kasım 2020 Pazar 13:49
'Ayakta durabilmek için destek alıyorum'

Geçirdiği zor günlerin ardından, toparlanmaya çalışan Ebru Şallı, A Para'da ekrana gelen Günaydın Hafta Sonu'na konuk oldu

'TARİFİ OLMAYAN BİR ŞEY'

Şallı, 'Yaşadığım acı, tarifi olmayan bir şey, kelimelerin yeterli olabileceği bir durum yok. Dileğim kimse bu acıyı yaşamasın. Bodrum'a biraz erken gittim bu sene. Deniz havası ve yeşil ortam iyi geldi bana. Hayata tutunmaya çalışıyorum' dedi.

EN BÜYÜK HAYALİNİ ANLATTI

Ebru Şallı, 'Ponçik'in istediği her şeyi yapmaya çalışıyorum. Çok yardımsever bir çocuktu, yardım kampanyası olduğu zaman aileyi toplardı. Ben de onu devam ettiriyorum. En büyük hayali barınak kurmaktı. O yüzden hayvanlar hep bizi buluyor, evimizde kedimiz var. İlik nakli sürecinde kedinin evde olmaması gerekiyordu ve bu durum Pars'ı çok üzmüştü' açıklamasını yaptı.

SEZEN AKSU ŞARKI YAZIYOR

Şallı, 'Sezen Aksu, mezarına bir kedi yuvası yaptırdı. Şimdi de onun için bir şarkı yapıyor.' dedi.

Şallı sözlerine şöyle devam etti; 'Uğur'la birlikte olduktan 10 ay sonra hastalık ortaya çıktı ve ben ona 'Senin isteklerini karşılayamam, yarının ne olacağı belli değil' dedim. O da bana 'Ben her zaman yanındayım' dedi. Uğur da ben de çocuk çok seviyoruz. Ama şu an tedavi gördüğüm için düşünmüyorum. İleride belki olabilir.'

'Ayakta durabilmek için destek alıyorum' diyen Ebru Şallı, 'İyi örnek olmak istiyorum bu durumu yaşayan ailelere' açıklamasını yaptı.

EMEKLİ HAYATINA GEÇTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Bodrum'a yerleştiğini söyleyen Şallı, emekli hayatına geçeceğini belirtmişti.

Ebru Şallı, 'Çalışmayı çok seviyorum ama biraz emekli hayatına geçeceğim galiba gideceğiz geleceğiz ama orada yaşarız diye düşünüyorum' dedi. Bir jean markasının koleksiyon hazırlayan Şallı, 'Çalışmalar beni yaşadığım bu kötü süreçten sonra güzel oyalıyor. Esasında yine koleksiyonları mı yapıyorum çalışıyorum yani bir yandan devam ediyorum” demişti.

Hafta SonuEbru Şallı

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