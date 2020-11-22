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Aleyna Tilki, oyuncak ayılar için binlerce lira ödedi

Geçtiğimiz günlerde Etiler’de bir AVM’den renkli pelüş oyuncak ayılar alan Tilki, karşılığında 10 bin TL ödedi.

Magazin / 22 Kasım 2020 Pazar 22:32
Aleyna Tilki, oyuncak ayılar için binlerce lira ödedi

16 yaşındayken şöhreti yakalayan ve özellikle kliplerinde oyuncaklara yer vermesiyle bilinen popçu Aleyna Tilki, bu hevesinden vazgeçmiyor.

Son olarak “O sen olsan bari” parçasında pembe renkli bir ayı ile kamera karşısına geçen şarkıcı, oyuncaklara olan ilgisini her seferinde de dile getiriyor.

Özellikle pelüş ayıları çok sevdiğini söyleyen şarkıcı, bu uğurda binlerce lirayı da gözden çıkarıyor.

10 BİN LİRA ÖDEDİ
Geçtiğimiz günlerde Etiler'de bir AVM'den renkli pelüş oyuncak ayılar alan Tilki, karşılığında 10 bin TL ödedi.

Tilki, oyuncakların paketlenip evine gönderilmesini istedi.

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