Serenay sosyal medyayı salladı!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'la bir küs bir barışık devam eden ilişkilerini noktalayan Serenay Sarıkaya, tatilin keyfini çıkarıyor. Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Sarıkaya, son olarak makyajsız fotoğraflarıyla dikkat çekti.



Sarıkaya'nın makyajsız pozlarını hayranlarının beğenisine sundu. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraflara 'ayrılık yaramış, Serenay kendini buldu' yorumları yapıldı. Sarıkaya'nın paylaşımı 400 binden fazla beğeni aldı.











