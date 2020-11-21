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Seda Bakan'ın testi pozitif!

Oyuncu Seda Bakan, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Bakan, "Grip dışında kendimi kötü hissetmiyorum. Ailemin diğer üyeleri ve bebeğimiz şükürler olsun çok iyi" dedi.

Magazin / 21 Kasım 2020 Cumartesi 11:22
Seda Bakan'ın testi pozitif!

35 yaşındaki Seda Bakan, sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Bakan yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğumuz Covid test sonucum pozitifim çıktı. Şu anda grip dışında kendimi kötü hissetmiyorum" dedi.

'İNŞALLAH FAZLA ZARAR GÖRMEDEN ATLATIRIZ'

Kızı ve eşinin sağlık durumları hakkında bilgi de veren oyuncu, "Ailemin diğer üyeleri ve bebeğimiz çok iyi şükürler olsun. İnşallah fazla zarar görmeden atlatırız" diye yazdı.

Seda Bakan, ardından takipçilerini maske konusunda uyardı ve "Herkes kendine çok daha fazla dikkat etsin. Doktorumuz tek korunma yolu maske dedi. Maskelerini çıkarmayın" dedi.

Seda Bakan

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