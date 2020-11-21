Ozan'ın hayali gerçek oldu! İngiliz devi...

HAYALİ GERÇEK OLUYOR



Geçen sezon Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın Ozan Tufan'a büyük bir ilgisi olmasına rağmen sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzatmıştı.



CRYSTAL PALACE'IN KAPISINDAN DÖNMÜŞTÜ



Fenerbahçe, 2018 yılında ise Crystal Palace kulübüyle Ozan Tufan'ın 7 milyon Euro satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralanması konusunda el sıkışmıştı.



ALEXANDER SORLOTH TESADÜFÜ



O dönem açıklamalarda bulunan Ozan Tufan'ın menajeri Utku Cenikli, Crystal Palace'ta Sakho'nun ayağı kırılmasıyla orta saha transferinin rafa kaldırılıp forvete Alexander'ın Sörloth'un alındığını ifade etmişti



MENAJERİ BÖYLE ANLATMIŞTI



'Transferin son günü, Crystal Palace maçını izliyoruz. Anlaşma tamamlanmıştı, evraklar gitti geldi. Biz Ozan Tufan'ın uçak biletlerini bile aldık. Ozan Tufan, Londra'ya uçacak ve Crystal Palace'a imza atacaktı. O maçta Sakho ciddi bir sakatlık geçirdi. Sabaha karşı saat 6 gibi Crystal Palace'ın sportif direktöründen mesaj geldi. Forvet transfer yapmak istediklerini söylediler ve o gün apar topar Sörloth alındı.'



SON TALİBİ LYON OLMUŞTU



Bu sezon ise son olarak Fransa Ligue 1 temsilcisi Lyon'un Ozan Tufan ile yakından ilgilendiği öne sürülmüştü.



TRİBÜNDEN İZLEDİLER



Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta Lyon'un baş gözlemcisi Bruno Cheyrou'nun yetenekli oyuncuyu bizzat tribünden izlediği iddia edilmiş ancak transfer resmiyet kazanmamıştı.



TALİPLERİ BİTMİYOR



Son iki sezonda Fenerbahçe forması altında müthiş bir çıkış yakalayan Ozan Tufan, birçok Avrupa kulübünün transfer hedefi olmuş durumda…



LEICESTER CITY BOMBASI



Yıldız futbolcuyu hem Milli Takım'da hem de Fenerbahçe'de uzun süredir takip eden Leicester City'nin önceki gün ilk resmi adımı attığı öğrenildi.



İLK RESMİ ADIM ATILDI



Takvim'in haberine göre İngiliz kulübünün yetkililerinin Ozan'ın menajeri Utku Cenikli ile temasa geçerek, milli futbolcuyla ilgili bilgi aldığı öğrenildi. Leicester'ın bununla da yetinmeyeceği belirlendi.



MENAJERİYLE TEMAS HALİNDELER



Alınan bilgilere göre Leicester City devre arasında Fenerbahçe kulübü ile de temasa geçecek. İngilizler'in bu transferi bitirmek için oldukça ısrarcı oldukları da ifade ediliyor.



ÜÇÜNCÜ TÜRK OLACAK



Kadrosunda Çağlar ve Cengiz olan Ada kulübünün Ozan Tufan'ı da alarak takımdaki Türk sayısını 3'e çıkarmak istediği öğrenildi. Milli futbolcumuz da Premier Lig'e gitmeyi hedefliyor.



KÜLLERİNDEN DOĞDU



Bir dönem Alanyaspor'a kiralanan ve kariyeri bitme noktasına gelen Ozan Tufan müthiş bir çıkış yakaladı ve adeta küllerinden doğdu.



VAZGEÇİLMEZ OLDU



Milli Takım ve Fenerbahçe'nin değişilmez ismi olan Ozan şimdi de Avrupa kulüplerinin gündeminde.



SERBEST KALMA BEDELİ 20 MİLYON



Adı önce Dorukhan sonrasında ise Visca ile takasta anılan Ozan Tufan'ın serbest kalma bedeli 20 milyon euro.



ALTERNATİFLERE BAKILIYOR



Bu rakamı getiren her kulüple masaya oturmaya hazır olan Fenerbahçe yönetimi, bir yandan da alternatif oyuncu arıyor.