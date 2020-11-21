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Ozan'ın hayali gerçek oldu! İngiliz devi...

Daha önce Crystal Palace'ın kapısından dönen ve bu sezon Lyon tarafından yakından takip edilen Ozan Tufan için bir başka İngiliz devi talip oldu. İşte detaylar...

Magazin / 21 Kasım 2020 Cumartesi 10:15
Ozan'ın hayali gerçek oldu! İngiliz devi...

HAYALİ GERÇEK OLUYOR

Geçen sezon Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın Ozan Tufan'a büyük bir ilgisi olmasına rağmen sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzatmıştı.

CRYSTAL PALACE'IN KAPISINDAN DÖNMÜŞTÜ

Fenerbahçe, 2018 yılında ise Crystal Palace kulübüyle Ozan Tufan'ın 7 milyon Euro satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralanması konusunda el sıkışmıştı.

ALEXANDER SORLOTH TESADÜFÜ

O dönem açıklamalarda bulunan Ozan Tufan'ın menajeri Utku Cenikli, Crystal Palace'ta Sakho'nun ayağı kırılmasıyla orta saha transferinin rafa kaldırılıp forvete Alexander'ın Sörloth'un alındığını ifade etmişti

MENAJERİ BÖYLE ANLATMIŞTI

'Transferin son günü, Crystal Palace maçını izliyoruz. Anlaşma tamamlanmıştı, evraklar gitti geldi. Biz Ozan Tufan'ın uçak biletlerini bile aldık. Ozan Tufan, Londra'ya uçacak ve Crystal Palace'a imza atacaktı. O maçta Sakho ciddi bir sakatlık geçirdi. Sabaha karşı saat 6 gibi Crystal Palace'ın sportif direktöründen mesaj geldi. Forvet transfer yapmak istediklerini söylediler ve o gün apar topar Sörloth alındı.'

SON TALİBİ LYON OLMUŞTU

Bu sezon ise son olarak Fransa Ligue 1 temsilcisi Lyon'un Ozan Tufan ile yakından ilgilendiği öne sürülmüştü.

TRİBÜNDEN İZLEDİLER

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta Lyon'un baş gözlemcisi Bruno Cheyrou'nun yetenekli oyuncuyu bizzat tribünden izlediği iddia edilmiş ancak transfer resmiyet kazanmamıştı.

TALİPLERİ BİTMİYOR

Son iki sezonda Fenerbahçe forması altında müthiş bir çıkış yakalayan Ozan Tufan, birçok Avrupa kulübünün transfer hedefi olmuş durumda…

LEICESTER CITY BOMBASI

Yıldız futbolcuyu hem Milli Takım'da hem de Fenerbahçe'de uzun süredir takip eden Leicester City'nin önceki gün ilk resmi adımı attığı öğrenildi.

İLK RESMİ ADIM ATILDI

Takvim'in haberine göre İngiliz kulübünün yetkililerinin Ozan'ın menajeri Utku Cenikli ile temasa geçerek, milli futbolcuyla ilgili bilgi aldığı öğrenildi. Leicester'ın bununla da yetinmeyeceği belirlendi.

MENAJERİYLE TEMAS HALİNDELER

Alınan bilgilere göre Leicester City devre arasında Fenerbahçe kulübü ile de temasa geçecek. İngilizler'in bu transferi bitirmek için oldukça ısrarcı oldukları da ifade ediliyor.

ÜÇÜNCÜ TÜRK OLACAK

Kadrosunda Çağlar ve Cengiz olan Ada kulübünün Ozan Tufan'ı da alarak takımdaki Türk sayısını 3'e çıkarmak istediği öğrenildi. Milli futbolcumuz da Premier Lig'e gitmeyi hedefliyor.

KÜLLERİNDEN DOĞDU

Bir dönem Alanyaspor'a kiralanan ve kariyeri bitme noktasına gelen Ozan Tufan müthiş bir çıkış yakaladı ve adeta küllerinden doğdu.

VAZGEÇİLMEZ OLDU

Milli Takım ve Fenerbahçe'nin değişilmez ismi olan Ozan şimdi de Avrupa kulüplerinin gündeminde.

SERBEST KALMA BEDELİ 20 MİLYON

Adı önce Dorukhan sonrasında ise Visca ile takasta anılan Ozan Tufan'ın serbest kalma bedeli 20 milyon euro.

ALTERNATİFLERE BAKILIYOR

Bu rakamı getiren her kulüple masaya oturmaya hazır olan Fenerbahçe yönetimi, bir yandan da alternatif oyuncu arıyor.

TrabzonsporFransaFenerbahçeAlanyaspor

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