Öykü Gürman ateist babasını anlattı!

Şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman, Aslı Şafak'la İşin Aslı adlı TV programına konuk oldu. Aslı Şafak ile bir röportaj gerçekleştiren Öykü Gürman, babasıyla ilgili yankı uyandıracak açıklamalarda bulundu.



Merhamet ve vicdandan başka bir şey için yaşamadığını belirten 38 yaşındaki şarkıcı, 'İnançsız birinin merhametli ve vicdanlı olabileceğine inanmıyorum. İnançsızlık egoizm ve bencillik getirir.' dedi.



Anne ve babasının birbirinden farklı olduğunu ifade eden Öykü Gürman, Aslı Şafak'ın “Yakınınızda inançlı olmayan biri var mı?” sorusuna “Babam ateistti” cevabını verdi.



Aslı Şafak'ın “Babanız tarafından sevildiniz m?” sorusundan sonra Gürman'ın gözleri doldu.



Konuşurken boğazı düğümlenen Gürman, “Babam beni kendine göre sevdi. Duygusallığımı eleştirdi. Kimse bir insanın gözyaşının hesabını soramaz. Ayrılık burada başlar.” diye konuştu.