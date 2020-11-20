Öykü Serter'in itirafı gündemi salladı!

Ünlü sunucu Öykü Serter, evli bir erkekle uzun süre ilişki yaşadığını itiraf etti. Serter, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalı 196Sekiz'in Gör Beni serisine konuk oldu. Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtlayan ünlü sunucu, aşk hayatıyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.



"ÇOK AŞIK OLMUŞTUM"



Öykü Serter, evli bir erkekle uzun süren bir ilişki yaşadığını itiraf etti. Serter, "Medeni durumu beraber olmaya müsait olmayan biriyle çok uzun süre birlikteydim. Ama yuva yıkan kadın değilim. Zaten uzun süre önce çözülmüş bir yuva vardı. Benden önce defalarca yaşanmış ilişkiler vardı. Bir yuvam olsa, keşke bir çocuğum olsa diye hayal kurmuş genç bir kadındım ve çok aşık oldum. Ancak bütün bir bu hayal balonunu burada patlatıp, sanki bir irinmiş gibi bırakıp çıktım oradan. Çok yıpratıcı bir süreçti" ifadelerini kullandı.