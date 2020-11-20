Öykü Çelik'ten tepki çeken paylaşım!

Öykü Çelik, geçtiğimiz hafta yasak olmasına rağmen tüm uyarıları hiçe sayıp üst üste iki partiye katılmıştı. 33 yaşındaki oyuncu, birkaç gün sonra korkuya kapılıp Covid-19 testi yaptırdı.



Corona virüs test sonucu negatif çıkan Çelik, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşımlarda bulundu.



TEPKİ ÇEKTİ



Ünlü oyuncu, 'Linçseverler olarak herkes vicdanıyla uyusun. Etrafınızda Covid olanlara bakın; sadece restoranlara müzik dinlemeye gidenler mi, yoksa toplu taşıma kullanmak zorunda olanlar mı?' ifadelerini kullandı.