Öykü Çelik'ten tepki çeken paylaşım!

Ünlü oyuncu Öykü Çelik, katıldığı bir parti sonrası koronavirüs testi yaptırdı. Test sonucunu sosyal medya hesabından paylaşan Çelik, sözleriyle tepki çekti. Oyuncu, eleştiriler üzerine yazdıklarını silmek zorunda kaldı.
Öykü Çelik, geçtiğimiz hafta yasak olmasına rağmen tüm uyarıları hiçe sayıp üst üste iki partiye katılmıştı. 33 yaşındaki oyuncu, birkaç gün sonra korkuya kapılıp Covid-19 testi yaptırdı.
Corona virüs test sonucu negatif çıkan Çelik, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşımlarda bulundu.
TEPKİ ÇEKTİ
Ünlü oyuncu, 'Linçseverler olarak herkes vicdanıyla uyusun. Etrafınızda Covid olanlara bakın; sadece restoranlara müzik dinlemeye gidenler mi, yoksa toplu taşıma kullanmak zorunda olanlar mı?' ifadelerini kullandı.