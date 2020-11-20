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Metin Hara'nın 'Sahte diploma' davasında flaş gelişme! Metin Hara hakim karşısında!

Dünyaca ünlü model Adriana Lima ile yaşadığı ilişkiyle adını duyuran yazar Metin Hara, kendi kendini 'doktor' ilan edince, savcılığa ihbar edilmişti. Gelen son dakika haberine göre hakkında yetkisiz hekimlik suçundan dava açılan düşünce gücüyle tedavi ve enerji konularında kitapları olan yazar Metin Hara hakim karşısına çıkarıldı. İşte Metin Hara'nın 'Sahte diploma' davasının ayrıntıları...

Magazin / 20 Kasım 2020 Cuma 11:23
Metin Hara'nın 'Sahte diploma' davasında flaş gelişme! Metin Hara hakim karşısında!

Hakkında yetkisiz hekimlik suçundan dava açılan düşünce gücüyle tedavi ve enerji konularında kitapları olan yazar Metin Hara, hakkında çıkarılan zorla getirme kararı ardından bugün İstanbul Adliyesine geldi. Hara mahkemede verdiği ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek kendisinin insanların iyilik halini artırmak olduğunu söyledi.

BİMER'e yapıla ihbarda 'Tıp eğitimi olmamasına rağmen doktor unvanı kullandığı iddia edilen Metin Hara hakkında soruşturma başlatılmıştı.

'FELSEFEMİ ANLATIYORUM'

Soruşturmada; Hara'ya ait İnsana Güven Eğitim Danışmanlık şirketinin faaliyet izni olmadığı belirlendi. İş yeri mühürlenmişti. Hara, ifadesinde 'Tıbbi teşhis ve tedavi yapmadım. Kitaplarımdaki felsefeyi anlatıyorum' diyerek kendisini savunsa da Hara hakkında 'yetkisiz hekimlik' suçundan dava açılmıştı.

ZORLA GETİRME KARARI ÇIKMIŞTI

Açılan davanın ikinci duruşması İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü. Tutuksuz yargılanan sanık Metin Hara duruşmaya katılmazken, Hara'yı avukatı temsil etmiş ve Hara'nın corona virüsü pandemisi sebebiyle duruşmaya katılmak istemediğini, bir sonraki duruşmada hazır olacağını söylemişti. Ancak mahkeme, ilk duruşmaya da katılmayan Metin Hara hakkında zorla getirme kararı çıkartılmasına karar vermişti.



MAHKEMEDE İFADE VERDİ

Bugün görülmeye devam eden davada bugün ünlü yazar İstanbul Adliyesine geldi. Hakim karşısına çıkan Metin Hara ifadesinde, 'Madde madde kanıtlayabileceğim her şeyi yazdım. Hastalık durumu dışında yapabileceği bazı şeyler vardır. Benim yaptığım Sufhi nefesi ismiyle anılmaktadır aparatsız ve yan etkisiz bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Benim amacım İnsanların iyilik halini attırmaktır. Bahsedilen teknik tarafımdan makale olarak hazırlanmıştır. Yaklaşık 14 yoldur bu etkinliklerimizden tıbbı tedavilerine geçmediğine dair ıslak imzalı onay belgesi de alınmaktadır. Bu etkinlikler devlet kurumları dair birçok eğitim kurumunda verilmiştir. Hiç bir şikâyet alınmamıştır. Etkinliklerde eğer ben hastalık üzerinden yapıyor olsaydım hastalık grupları halinde olurdu. Hiçbir tıbbı cihaz besin takviyesi pazarlanmamış satılmamıştır. Bu yollarla nasıl tedavi edileceğini yıllarca çağda çalıştım bilmiyorum. Benzer alanda etkinlik yapanların birçok ihmalini görmüşken benim fizyoterapist olarak yer almam beni yaralamıştır. Basında yer alan diplomasız yazıları benim kariyerimi zedelemiştir.' şeklinde konuştu. Mahkeme Metin Hara'nın ifadesi sonrası duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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