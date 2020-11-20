İşte dayakçı Ozan Güven'in yeni sevgilisi

'Söylemezsem Olmaz' programında eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla mahkemelik olan Ozan Güven, model Gizem Yıldırım'la aşk yaşamaya başladığı söylendi.



Ozan Güven-Gizem Yıldırım çiftinin olumsuz tepkiler nedeniyle ilişkilerini gizli tutmak istediği iddia edildi. İkilinin birliktelikleri, Yıldırım'ın sosyal medyadan paylaştığı tablo fotoğrafıyla ortaya çıktı.



TABLO ELE VERDİ

Ali Elmacı imzalı tabloyu Ozan Güven, geçtiğimiz yıl satın almış ve yatak odasına koyarak Instagram hesabından paylaşmıştı.



Gizem Yıldırım, birliktelik iddialarına “Bu konuyla ilgili şu anda konuşmak istemiyorum” cevabını verdi.



NE OLMUŞTU?

Ünlü oyuncu Ozan Güven hakkında eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla ‘hakaret, kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan dava açılmıştı.



İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamenin ardından taraflara 21 Ocak 2021 gününe duruşma tarihi verilmişti. İddianamede Ozan Güven ‘sanık', Deniz Bulutsuz ise ‘müşteki' olarak yer almıştı.