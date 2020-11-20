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Güzel oyuncu Didem Balçın anne oluyor!

Kuruluş Osman dizisinde hayat verdiği Selcan Hatun karakteri ile beğeni toplayan oyuncu Didem Balçın, bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın mutlu haberi sevenleriyle paylaştı. Didem Balçın ile Can Aydın çifti bebeklerinin cinsiyetini de öğrendi.

Magazin / 20 Kasım 2020 Cuma 11:31
Güzel oyuncu Didem Balçın anne oluyor!

Kuruluş Osman dizisinde hayat verdiği Selcan Hatun karakteri ile beğeni toplayan oyuncu Didem Balçın anne oluyor, Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan güzel oyuncu Didem Balçın ve avukat Can Aydın, Mayıs ayında salgın nedeniyle sadece yakın çevrelerinin katıldığı sade bir törenle dünyaevine girmişti.

Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın ile eşi evliliklerini bebekle taçlandırdı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kuruluş Osman'ın güzel oyuncusu Didem Balçın mutlu haberi sevenleriyle paylaştı.

Didem Balçın paylaşımında "Henüz farkında bile değilken ama çok istiyorken çekilmiştik bu fotoyu. Çok özel ve güzel bir gündü. Huzur doluydu. Şimdi huzurla ve sağlıkla gel minik melek. Baban, ben ve bir sürü kişi seni heyecanla bekliyor. Dileğimiz isteyen herkese nasip etsin Allah bu güzel duyguyu. Mutlu ve sağlıklı günler olsun hepimize. Dualarınızı eksik etmeyin, arada yollayın bize." dedi.

Aydın Ailesi, geçtiğimiz günlerde bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğunu öğrendi. Ünlü oyuncu ve eşi, bu mutlu haberi sadece aileleri ve dostlarıyla paylaştı.

Didem Balçın'ın paylaşımına sanatçı dostalarından beğeni ve yorum yağdı.

Didem Balçın

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