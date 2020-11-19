Tolgahan Sayışman yeni mesleği ile şaşırttı!

Koronavirüs nedeniyle tekstil işine giren Tolgahan Sayışman, şimdi de inşaat sektörüne el attı. Tekstilde istediği başarıyı yakaladığını söyleyen Sayışman, ‘‘‘Bark’ adı altında markamızın online satışları başladık. İşi büyütüyoruz. İnşaat sektöründe de çok sevdiğim bir müteahhit arkadaşıma ortak oldum. Göktürk’te 40 dairelik bir rezidans ve 14 villadan oluşan iki projeye başladık” diye konuştu.