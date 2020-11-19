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Özcan Deniz velayet davası açtı

Özcan Deniz, oğlu Kuzey'in velayetini almak için harekete geçti.

Magazin / 19 Kasım 2020 Perşembe 13:48
Özcan Deniz velayet davası açtı

15 ay evli kalan ve bir oğulları olan Özcan Deniz ve Feyza Aktan geçtiğimiz yıl anlaşmalı olarak boşanmıştı. Özcan Deniz, anlaşma gereği Feyza Aktan'a 15 milyon tazminat, iki ev, bir araba ve aylık 50 bin TL nafaka verecekti.

"YA YENİDEN EVLEN YA DA 15 MİLYON TL VER"
Boşanma sonrası Feyza Aktan'la barışan ve aynı evde yaşayan Deniz, hem nafaka vermeyip hem de tekrar evlenmediği için eski eşiyle yine tartışma yaşamıştı. Aktan, oyuncuya ‘Ya yeniden evlenelim ya da bana istediğim 15 milyon TL tazminatı ver’ diye rest çekmişti.

Araları bozuk olan eski eşler yine mahkemelik oldu. Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan’a 2 yaşındaki çocuğunun velayetini almak için dava açtı.

İstanbul Aile Mahkemesi’nde eski eşine velayetin değiştirilmesi için dava açan Deniz, çocuğunun velayetinin anneden alınıp kendisine verilmesini istedi.

Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'ın "İftiralar artık çekilmez bir hal aldı" açıklamasına cevap vermişti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Deniz, şunları yazmıştı:

"KORKMA OĞLUM"
"Korkma oğlum, uzun bir yol bu. Zalimin galip gelemeyeceği bir yol. Elinden geleni yapacak baban, yarınlarını iyileştirmek için. Denmesi gerekenleri söyledim, elimden geleni yaptım. Ne kaybedeceğim umurumda değil. İnsan baba olunca, cam oluyormuş. Zalimin elinde tokmak kırmaya hevesli.

"HAYATTAN ALACAĞIM VAR"
Oğlum şunu bil; kırılsam da keskinim. Bana 'babam' deyip, aşkla bakmanı engelleyenlerin, seni bir saniye bile fazla yaşamanın önüne taş koyan her vicdansızın, mutlu olma hakkımıza tecavüz eden her çıkarcının 'hayattan alacağım var' deyip, faturayı sana, bana kesen herkesin elini kesen bir cam. Allah biliyor ya birbirimizi ne kadar çok sevdiğimizi, gerisi zor ama kolay oğlum. Seni bir enkaza çevirmek isteyen kimseye izin vermeyecek baban. Seni çok seviyorum oğlum."

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