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Kimse gerçek mesleğini bilmiyordu!

Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Sadakatsiz dizisinde Doktor Asya karakterine hayat veren Cansu Dere Sadakatsiz dizisi ile adından söz ettireceğe benzeyen Cansu Dere geçmişte birçok dizi ve film projesinde yer almış hayat verdiği karakterler ile hafızalara kazınmıştı. Özellikle Atv'nin unutulmaz dizilerinden Sıla ve Ezel'in başrolünde olan Cansu Dere Eyşan karakteri ile adeta özdeşleşmişti. Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'nin mesleğini öğrenenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Magazin / 19 Kasım 2020 Perşembe 00:23
Kimse gerçek mesleğini bilmiyordu!

Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Sadakatsiz dizisinde Doktor Asya karakterine hayat veren Cansu Dere Sadakatsiz dizisi ile adından söz ettireceğe benzeyen Cansu Dere geçmişte birçok dizi ve film projesinde yer almış hayat verdiği karakterler ile hafızalara kazınmıştı. Özellikle Atv'nin unutulmaz dizilerinden Sıla ve Ezel'in başrolünde olan Cansu Dere Eyşan karakteri ile adeta özdeşleşmişti. Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'nin mesleğini öğrenenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Snob Magazin'in haberine göre; Cansu Dere, 2000 yılında Kanal D Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda Türkiye 3. güzeli seçildi ve profesyonel mankenlik yapmaya başladı. Dere, arkeoloji eğitimi almasına rağmen şöhretin büyülü dünyasına kapılıp mankenlik, sunuculuk ve oyunculuğa ağırlık verdi.

Bugüne kadar dizilerde büyük bir başarı yakalayan Cansu Dere'nin hakkındaki gerçek herkesi çok şaşırttı.

Kanal DCansu Dere

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