Özcan Deniz'den zehir zemberek sözler! Özcan Deniz oğlu Kuzey'in fotoğrafı ile meydan okudu!

Özcan Deniz, kendisinden 20 yaş küçük Feyza Aktan ile 2018'de evlenip 15 ay sonra tek celsede boşanmıştı. Ancak Kuzey adında bir oğulları olan Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın arasında sular durulmadı. Özcan Deniz ihtarname çekip eski eşinin oğlu Kuzey ile yaşadığı evi boşaltmasını ve anahtarı teslim etmesini istedi. Çekilen ihtarnameye rağmen Feyza Aktan, evden ayrılmadı. Bunun üzerine Özcan Deniz, eski eşi hakkında suç duyurusunda bulundu.



Feyza Aktan'ın kendisine ait evi gasp ettiğini ileri süren Özcan Deniz'in şikayeti sonrasında soruşturma başlatıldı.



Feyza Aktan'ın 'Gasp: Mağdurun mal varlığına 'cebir' veya 'tehdit' kullanarak gerçekleştirilen bir eylemdir. Boşandıktan sonra kanunun bana tanıdığı haklar gasp olarak nitelendirilemez. Boşanma kararımızda çocuğumla birlikte bu evde oturabileceğim zaten yazılıdır. Kaldı ki karşı tarafça hazırlatılarak, önüme konulan boşanma protokolünü hiçbir zaman talebim olmaksızın imzalamış bir kadın olarak basına yansıtılanın aksine tazminat, araç, gayrimenkul hiçbir talebim olmamıştır.' sözleriyle yanıt verdiği olay sonrası Özcan Deniz sosyal medya hesabından zehir zemberek bir paylaşımda bulundu.



Özcan Deniz'in oğlu Kuzey'in fotoğrafı ile yaptığı paylaşım magazin gündemine son dakika olarak düştü. İşte Özcan Deniz'in oğlu Kuzey'e seslendiği o paylaşım...



Oğlu Kuzey'in bir fotoğrafını yayınlayan şarkıcı, gönderisine şu notu düştü:



Korkma oğlum, uzun bir yol bu. Zalimin galip gelemeyeceği bir yol... Elinden geleni yapacak baban, yarınlarını iyileştirmek için... Denmesi gerekenleri söyledim, elimden geleni yaptım. Ne kaybedeceğim umurumda değil. İnsan baba olunca, cam oluyormuş. Zalimin elinde tokmak kırmaya hevesli.



Oğlum şunu bil; kırılsam da keskinim... Bana 'Babam' deyip, aşkla bakmanı engelleyenlerin, seni bir saniye bile fazla yaşamanın önüne taş koyan her vicdansızın, mutlu olma hakkımıza tecavüz eden her çıkarcının 'hayattan alacağım var' deyip, faturayı sana, bana kesen herkesin elini kesen bir cam... Allah biliyor ya birbirimizi ne kadar çok sevdiğimizi, gerisi zor ama kolay oğlum. Seni bir enkaza çevirmek isteyen kimseye izin vermeyecek baban. Seni çok seviyorum oğlum.



