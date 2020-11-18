Jennifer Lopez ticarete atıldı!

2020 yılının başında The Camuto Group ile moda sektörüne giren 51 yaşındaki Jennifer Lopez, yılı kendi kozmetik markasıyla kapatıyor.



Daha önce başka markalar için koleksiyon hazırlayan Lopez, JLo Beauty adıyla kendi kozmetik markasını kurduğunu açıkladı.



Müjdeyi sosyal medya hesabından duyuran Lopez, paylaştığı videoya 'Güzelliğin son kullanma tarihi yoktur.' notunu düştü.



RİHANNA'YA ÖZENDİ



Şarkıcılık ve oyunculuktan şimdiye kadar 150 milyon dolar servet edinen Lopez'in, kendi kozmetik markası kurduktan 3 yıl sonra servetini 600 milyon dolara çıkaran Rihanna'dan etkilendiği konuşuluyor.



'HAZIRLANIYORUM'



Kozmetik markasının sinyallerini 2 yıl önceden veren Lopez, “Cilt bakımı ürünleriyle karşınıza geleceğim. Çok uzun zamandır üzerinde çalışıyorum çünkü herhangi bir şeyi öylesine piyasaya sürmek istemiyorum. Öğrendiğim her şeyi ve sahip olduğum tüm sırları kapsayan bir şey olmasını istiyorum.” demişti.