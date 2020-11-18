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Hacı Sabancı kız istedi!

Hacı Sabancı ve ailesi, Nazlı Kayı'yı istemek için Bursa'ya gitti.

Magazin / 18 Kasım 2020 Çarşamba 14:39
Hacı Sabancı kız istedi!

2017'dden beri aşk yaşayan Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı evliliğe ilk adımı atttı.

Instagram hesabından Hacı Sabancı'nın evlilik teklifine “Evet” dediğini duyuran Kayı, takipçilerinden tebrik mesajları aldı.

KIZI ALDILAR

Çiftin isteme töreni ise önceki akşam yapıldı. Tören, Bursa'da ve aile arasında gerçekleşti. Düğün için çok beklemek istemeyen ünlü çift, hazırlıklara bile başladı.

ARZU HANIM TORUN İSTİYOR

Hacı Sabancı'nın annesi Arzu Hanım'ın müstakbel gelinini çok sevdiği ve artık torun istediği söyleniyor.

Yıllar önce bir dergiye röportaj veren Arzu Sabancı, 'Oğlumun sevdiğini baş tacı ederim.' demişti.

Nazlı Kayı da bir dergiye verdiği röportajda şunları söylemişti:

'GÜZELİM'

“Kendimi güzel buluyorum. Aynaya baktığımda gördüğümden memnunum. Ama dış görünüşüne kafayı takmış bir tip değilim.

'HER ŞEYİ BERABER YAPIYORUZ'

Hacı ile yapmaktan en çok keyif aldıklarımızın başında; seyahat etmek, festivallere gitmek ve sergileri gezmek geliyor. Sanata dair kendisinden çok şey öğreniyorum. Birlikte spor da yapıyoruz.

'AŞKTA TRİP OLMAZ'

Bizim ilişkimizde saygı, güven ve sevgi var. Olmazsa olmazımız ise empati yapma yetisi. Aşkta trip atmak, çocuk gibi davranmak doğru değil.”

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