Ali Atay ve Erkan Kolçak Köstendil'in oğullarıyla pozu sosyal medyayı salladı! Yok böyle benzerlik

Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, sosyal medya hesabından oğlu Marsel, meslektaşı Ali Atay ve Atay'ın oğlu Fikret Ali'yle bir paylaşımda bulundu. Özellikle Ali Atay ve Fikret Ali'nin benzerliği bir kez daha gündeme geldi. Baba ve oğulların karesi sosyal medyada büyük ilgi gördü...