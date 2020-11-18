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Ali Atay ve Erkan Kolçak Köstendil'in oğullarıyla pozu sosyal medyayı salladı! Yok böyle benzerlik

Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, sosyal medya hesabından oğlu Marsel, meslektaşı Ali Atay ve Atay'ın oğlu Fikret Ali'yle bir paylaşımda bulundu. Özellikle Ali Atay ve Fikret Ali'nin benzerliği bir kez daha gündeme geldi. Baba ve oğulların karesi sosyal medyada büyük ilgi gördü...

Magazin / 18 Kasım 2020 Çarşamba 14:19
Ali Atay ve Erkan Kolçak Köstendil'in oğullarıyla pozu sosyal medyayı salladı! Yok böyle benzerlik

Çukur'da hayat verdiği Vartolu Sadettin karakteriyle yıldızı parlayan Erkan Kolçak Köstendil geçtiğimiz temmuz ayında baba olmuştu. Kendisi gibi oyuncu Cansu Tosun ile evli olan Erkan Kolçak Köstendil oğlu Marsel ile sosyal medyadan sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

BABA-OĞUL PAYLAŞIMINA BÜYÜK İLGİ

Son olarak Instagram hesabından yaptığı baba-oğul pozunda Erkan Kolçak Köstendil'e yakın arkadaşı Ali Atay ile oğlu Fikret Ali de eşlik etti. Ali Atay ile Hazal Kaya'nın oğulları Fikret Ali'nin babasının kopyası oluşu dikkatlerden kaçmazken sosyal medya 'En çok hangisi babasına benziyor?' sorusu ile yıkıldı!



Ali Atay uzun yıllar birliktelik yaşadığı sevilen oyuncu Hazal Kaya ile 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Hazal Kaya ile Ali Atay aynı yıl oğulları Fikret Ali kucaklarına almıştı.

Erkan Kolçak KöstendilAli AtayCansu TosunHazal Kaya

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