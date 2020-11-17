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Özcan Deniz, eski eşinden evini almaya çalışıyor

Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasındaki ev krizi devam ediyor.

Magazin / 17 Kasım 2020 Salı 09:36
Özcan Deniz, eski eşinden evini almaya çalışıyor

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, 2016'da ilişki yaşamaya başladığı kendisinden 20 yaş küçük Feyza Aktan ile 2018 yılında evlenmişti.

Geçtiğimiz yıl ihanet iddiaları sonrası Aile Mahkemesi'nde tek celsede boşanan çift arasında sular durulmuyor.

Özcan Deniz mahkeme kararınca Sarıyer'de bulunan ikametinde yaşamaya devam edecekti.

Boşandıktan sonra tazminatını ve nafakasını alamadığı iddia edilen Feyza Aktan evden çıkmayı reddedip oğlu ile orada yaşamaya devam etti. Deniz, ihtarname çekip eski eşinin evi boşaltmasını ve anahtarı kendisine teslim etmesini istedi.

SORUŞTURMA BAŞLADI
Fakat ihtarnameye rağmen Aktan evden ayrılmadı. Bunun üzerine ünlü şarkıcı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na eski eşi hakkında suç duyurusunda bulundu. Eşinin kendisine ait evi gasp ettiğini ileri süren Deniz'in şikayetinin ardından soruşturma başlatıldı.

'TAZMİNATIMI VER'
15 aylık evliliklerini 2019 Haziran'da bitiren Özcan Deniz ile Feyza Aktan, geçtiğimiz aylarda yine gündeme gelmişti. Aktan, oyuncuya ‘Ya yeniden evlenelim ya da bana istediğim 15 milyon TL tazminatı ver' diye rest çekmişti.

Özcan Deniz, anlaşma gereği Feyza Aktan'a 15 milyon tazminat, iki ev, bir araba ve aylık 50 bin TL nafaka verecekti.

Sarıyer

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