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Nihal Yalçın, rolü kaybedince sinirlendi!

Nihal Yalçın, Öykü Karayel'in oyunculuğunu övenlere tepki gösterdi. Yalçın, "Çok gaza geliyorsunuz. Ne ara hepiniz dizi yorumcusu oldunuz be? Bazı konularda cehaletinizi görüyorum" dedi.

Magazin / 17 Kasım 2020 Salı 09:41
Nihal Yalçın, rolü kaybedince sinirlendi!

Online dizi ve film izleme platformu Netflix'in geçtiğimiz gün yayına soktuğu Türk yapımı Bir Başkadır dizisi, en çok izlenilen dizilerden biri oldu.

Dizide Meryem karakterine hayat veren Öykü Karayel'in oyunculuğu herkesi etkisi altına aldı. Sosyal medya platformu Twitter'da da kullanıcılar Karayel hakkında övgü dolu yorumlarda bulundu.

'CEHALETİNİZİ GÖRÜYORUM'

Meryem karakteri için ilk düşünülen isimlerden biri olan Nihal Yalçın ise, Öykü Karayel'in oyunculuğunu övenlere tepki gösterdi.

Yalçın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Çok gaza geliyorsunuz, birbirinizi etkiliyorsunuz. Görüyorum buradan hep. Ne ara hepiniz dizi yorumcusu oldunuz be? Oyunculuk falan övüyorsunuz bir de, böyle karnıma ağrılar giriyor. Bazı konularda benim cehaletimin görüldüğü kadar görüyorum cehaletinizi. Hadi ona cehalet demeyeyim de kendinizi bilmezliğinizi diyeyim' ifadelerini kullandı.



BAŞROLÜN ÖYKÜ KARAYEL'E VERİLMESİNDEN RAHATSIZ OLDU

Yalçın'ın tepkisi aynı dizi için Karayel'den önce kendisiyle anlaşıldığına fakat daha sonra başrolün Karayel'e verilmesine yönelik çıkan haberlere yoruldu.

Öykü KarayelNihal Yalçın

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