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Meryem Uzerli'nin Amerika hayali suya düştü

Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Meryem Uzerli, 'Kovan'daki performansıyla ABD'den ödülle dönmüştü. Amerikalı bir yapımcının dikkatini çeken Uzerli, gelen film teklifini hamileliği nedeniyle reddetti.

Magazin / 17 Kasım 2020 Salı 14:07
Meryem Uzerli'nin Amerika hayali suya düştü

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Meryem Uzerli, geçen ay ‘Kovan’ filmindeki performansıyla Amerika'da düzenlenen Chelsea Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu. Hollywood dünyasından önemli isimlerin bulunduğu jüri tarafından ‘en iyi’ seçilen Uzerli, performansıyla da yapımcıların dikkatini çekti. Sık sık yurtdışında festivallere katılan ve çevresini genişleten Uzerli’ye, Amerikalı bir yapımcıdan teklif geldi.

TEKLİFİ REDDETTİ

Ancak ünlü oyuncu, yeniden anne olacağı için bu teklifi geri çevirdi. Uzerli, hem pandemi hem de hamilelik süreci nedeniyle yapım şirketiyle görüşmeye dahi gitmedi. Uzerli, Almanya’da bulunan kafesinde zamanını değerlendiriyor.

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