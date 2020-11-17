Neslihan Atagül, Kadir Doğulu çifti iki yıllık birlikteliklerini 8 Temmuz 2016'da evlilikle taçlandırmıştı. Mutlu evlilikleriyle örnek çiftler arasında gösterilen ikiliden Kadir Doğulu aşka geldi. Sosyal medyasından eşi Neslihan Atagül ile paylaşım yaptı. Kadir Doğulu, kendisi gibi oyuncu olan Neslihan Atagül ile 2016 yılında dünyaevine girdi mutlu evlilikleri olan çifttin paylaşımları sosyal medyanın ilgi odağı olmaya devam ediyor.







Kadir Doğulu sosyal medya hesabından eşiyle birlikte çekildiği yeni karesi paylaştı. Gönderiye, 'olmak istediğim yerdeyim' notu düştü. Takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı