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Irmak Ünal, koronavirüsü yendi

Koronavirüse yakalanan Irmak Ünal, virüsün nasıl bulaştığını anlattı.

Magazin / 17 Kasım 2020 Salı 14:11
Irmak Ünal, koronavirüsü yendi

Koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra bir süre hastanede tedavisi yapılan ve o süreci zor atlattığını söyleyen Irmak Ünal, takipçilerine uyarılarda bulundu.

Yurt dışından gelen arkadaşından kendisine virüsün bulaştığını söyleyen Ünal, yaşadığı anları ve bulaşma sürecini sosyal medyadan anlattı.

'2 ARKADAŞIMA DAHA BULAŞTI'

Hastaneden taburcu olan oyuncu, 'Virüsün bulaştığı ortam, bir arkadaşımın evinde kahve sohbetidir. Ancak şu detay fark yarattı, telefonumu eline aldı ve uzun süre onda kaldı. Sonrasından da ben telefonda görüşme yaptım. Bunun virüsün bulaşmasında çok büyük etken olduğunu düşünüyorum. O gün 2 arkadaşıma daha bulaştı ama ben ağır geçirdim.” dedi.

Hastalığa karşı herkesi dikkatli olmaya çağıran Ünal, “Etrafta ‘Bir şey yok. Oldum bitti' diyenleri dinlemeyin.” dedi.

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