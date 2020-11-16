Serenay Sarıkaya Kerem Bürsin'le barıştı mı?

Serenay Sarıkaya'nın kaçamağı kafaları karıştırdı. Aşk defteri bir hayli kabarık olan oyuncu Serenay Sarıkaya, kız arkadaşıyla birlikte kısa bir tatile çıktı.



Kasım ayında denize giren Sarıkaya tatilden fotoğraflar paylaşmayı da ihmal etmedi.



Cem Yılmaz'la bir küs bir barışık devam eden ilişkilerini noktalayan Serenay Sarıkaya soluğu tatilde aldı.



Tatil fotoğraflarını Instagram'dan paylaşan 29 yaşındaki oyuncu, fotoğraflarına 'Karantina' notunu düştü.



Sarıkaya'nın bir paylaşımı ise kafaları karıştırdı. Sarıkaya, eski sevgilisi Kerem Bürsin ile olan ilişkisi sırasında giydiği bornozuyla sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı.



Oyuncunun bu hareketi, sosyal medyada hayranları tarafından 'Kerem Bürsin'le barıştı' olarak yorumlandı.



Çıkan bu iddiaların üzerine Serenay Sarıkaya bir fotoğraf paylaşarak son noktayı koydu.







Oyuncu paylaşımında 'Arkadaşlar hakikaten bıktım bu abuk sabuk haberlerden. Bu bir bornoz markası isteyen herkes edinebilir. Daha neler' ifadelerini kullandı.



Sarıkaya daha sonra ise arkadaşı Seda Çeliktürk'e tatilde çekilen bir fotoğrafını paylaştı.



