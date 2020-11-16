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Mustafa Topaloğlu taburcu oldu

63 yaşındaki ünlü türkücü Mustafa Topaloğlu, katıldığı bir canlı yayın sonrası kalp krizi geçirerek hayranlarını korkutmuştu. Apar topar yoğun bakıma kaldırılan Topaloğlu'ndan sevindiren haber geldi.

Magazin / 16 Kasım 2020 Pazartesi 16:54
Mustafa Topaloğlu taburcu oldu

Mustafa Topaloğlu, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'de gördüğü tedavinin ardından taburcu oldu. Hürriyet'in haberine göre; Hastaneden yürüyerek çıkan Topaloğlu gazetecilere, 'Bu kalbimiz motor, bizi yaşatıyor en önemli organımız kalbe iyi bakmak lazım aynı zamanda kalp kırmamak gerek, kalp kırmayın' dedi.

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