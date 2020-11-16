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Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal’ın kızları Lalin'den sonra değişen hayatı: Babalık, 'hissedilmez, yaşanır'...

Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu, oyuncu Kenan İmirzaıoğlu, eşi Sinem Kobal ile mutlu evliliği hakkında merak edilenleri yanıtladı. Kızları Lalin dünyaya geldikten sonra hayatları değişen Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinin evliliği yeni bir döneme girdi. Magazin dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Sinem ve Kenan İmirzalıoğlu, Lalin dünyaya geldikten sonra yeni bir hayata 'merhaba' dedi. Kenan İmirzalıoğlu kızı Lalin ile birlikte değişen hayatını anlattı.

Magazin / 16 Kasım 2020 Pazartesi 13:50
Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal’ın kızları Lalin'den sonra değişen hayatı: Babalık, 'hissedilmez, yaşanır'...

21 Ekim günü kızları Lalin'i kucaklarına alan Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal'ın hayatı değişti... Kenan İmirzalıoğlu, kızı dünyaya geldikten sonra değişen hayatını şu sözlerle ifade etti;

Sanırım 'Hissedilmez, yaşanır' cümlesinin tam anlam bulduğu yerdeyim... Şu ana kadar bildiğim cümlelerle bunu anlatabilmem kolay değil, tamamen yeni bir hayat başladı. Tecrübeli babalar bunun başlangıç olduğunu, ileride dozajının daha artacağını söylüyor.

Bu da heyecanlı bir bekleyiş. Çok güzel hisler var, bunları anlatmak zor. Kendinizi yenilenmiş, tamamlanmış, biraz daha saflaşmış, biraz daha bütün insan evlatlarına yakınlaşmış gibi hissediyorsunuz.

'SANATA OLAN İLGİMİZ EVLİLİĞİMİZİ BESLİYOR'
Sinem Kobal'la çok güzel giden bir evliliğiniz var. Eşinizle meslektaş olmanızın olumlu ve olumsuz yönleri nedir? sorusuna da cevap veren İmirzalıoğlu şunları söyledi:

Eşinizle aynı meslekten olmanın avantajlı veya dezavantajlı olması tamamen eşinize bağlı. Sinem'in kişiliğinden dolayı ve uzun yıllar bu mesleği yaptığı için oyunculuğun zorlu taraflarının yüklerini paylaşabiliyoruz.

Stresli anlarımızı, geç geldiğimiz günlerimizi, yorgun günlerimizi... Bir taraftan da bir işi seçerken veya çalışırken birbirimize yardımcı oluyoruz.

Yeri geliyor birbirimizi motive ediyor, yeri geliyor herkesten daha çok eleştirebiliyoruz. Sanata olan ilgimizle birbirimizden besleniyoruz. Ne mutlu ki meslektaş çift olmanın avantajlarını yaşıyoruz.

Çiçeği burnunda anne Sinem Kobal, doğum sonrası fit görüntüsüyle sosyal medyada dikkat çekiyor.

Son hali ile kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Sinem Kobal'a, 'Nasıl doğum yapıp bu fizikte olabiliyorsun?', '41 kere maşallah' yorumları yapılıyor.

Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal ve kızı Lalin için geçtiğimiz aylarda Bodrum Torba'dan bir villa satın aldı.

Yüzme havuzu ve özel spor alanı gibi birçok lüks detayı bulunan evin tadilat işleri bittikten sonra ikili, salgın nedeniyle bir süre daha şehir hayatında kalacak.

Kenan İmirzalıoğluSinem Kobal

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