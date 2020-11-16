Hayko Cepkin: Annemin organlarını kemirmişim

YouTube'da yayınlanan 'Katarsis' programına konuk olan rockçı Hayko Cepkin, samimi açıklamalarda bulundu. Anlattıklarıyla izleyenleri şaşırtan Cepkin, doğum süreciyle ilgili ilginç bir hikaye anlattı.



"ANNEM BENİ GÖRÜNCE KORKMUŞ"

Cepkin, yayında doğumunun çok zorlu geçtiğini belirterek, “Doğumum bir bayram zamanına denk gelmiş. O yüzden de doğumu birkaç gün sonraya almaya karar vermişler. Beklerken de anne karnındaki besin potansiyeli bitmiş. O yüzden anne karnındaki bazı organları kemirmişim. İğnelerle doğmuşum. Çıktığımda, bir gözüm kapalıymış diğeri ise tamamen açık. Zaten annem ‘Tövbe estağfurullah’ demiş.” ifadelerini kullandı.



"ERMENİYİM"

Etnik kökeninle ilgili üzerine gelindiğinde ne hissediyorsun sorusuna da cevap veren Cepkin, "İsmin Hayko, ben bir Ermeniyim. Türkiye Cumhuriyeti'nde doğmuşum, Yozgatlı bir ailenin ferdiyim. Bir de Türkiye'nin müzik piyasasına çok da uymayan bir müzik türü yapıyorum. Zaten bu tür negatif hikayelerle karşılacağımı bilerek bu yola çıktım.



Beğenmeyen ve sevmeyen insan dinlemesin, müşteri kovalamıyorum. Ben iyi insanlarla yoluma devam etmek istiyorum." diye cevap verdi.



"ÇOCUK İSTEMİYORUZ"

Cepkin, ayrıca eşiyle ebeveyn olmama kararı aldığını belirterek, “Hayatımızı başka yönlere sevk ettik. İlişkimiz böyle devam ediyor. Birbirimizi çok seviyoruz. Sevilmeyi de seven biriyim.” diye konuştu.