Beyaz Gazete Ana Sayfa

Hayko Cepkin: Annemin organlarını kemirmişim

Hayko Cepkin, YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu.

Magazin / 16 Kasım 2020 Pazartesi 10:43
Hayko Cepkin: Annemin organlarını kemirmişim

YouTube'da yayınlanan 'Katarsis' programına konuk olan rockçı Hayko Cepkin, samimi açıklamalarda bulundu. Anlattıklarıyla izleyenleri şaşırtan Cepkin, doğum süreciyle ilgili ilginç bir hikaye anlattı.

"ANNEM BENİ GÖRÜNCE KORKMUŞ"
Cepkin, yayında doğumunun çok zorlu geçtiğini belirterek, “Doğumum bir bayram zamanına denk gelmiş. O yüzden de doğumu birkaç gün sonraya almaya karar vermişler. Beklerken de anne karnındaki besin potansiyeli bitmiş. O yüzden anne karnındaki bazı organları kemirmişim. İğnelerle doğmuşum. Çıktığımda, bir gözüm kapalıymış diğeri ise tamamen açık. Zaten annem ‘Tövbe estağfurullah’ demiş.” ifadelerini kullandı.

"ERMENİYİM"
Etnik kökeninle ilgili üzerine gelindiğinde ne hissediyorsun sorusuna da cevap veren Cepkin, "İsmin Hayko, ben bir Ermeniyim. Türkiye Cumhuriyeti'nde doğmuşum, Yozgatlı bir ailenin ferdiyim. Bir de Türkiye'nin müzik piyasasına çok da uymayan bir müzik türü yapıyorum. Zaten bu tür negatif hikayelerle karşılacağımı bilerek bu yola çıktım.

Beğenmeyen ve sevmeyen insan dinlemesin, müşteri kovalamıyorum. Ben iyi insanlarla yoluma devam etmek istiyorum." diye cevap verdi.

"ÇOCUK İSTEMİYORUZ"
Cepkin, ayrıca eşiyle ebeveyn olmama kararı aldığını belirterek, “Hayatımızı başka yönlere sevk ettik. İlişkimiz böyle devam ediyor. Birbirimizi çok seviyoruz. Sevilmeyi de seven biriyim.” diye konuştu.

Hayko Cepkin

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR! (

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

ABD’de Rothscild’ler Kazandı!! Trump Tutuklanacak Mı?

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar