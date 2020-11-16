Farah Zeynep Abdullah'tan aşk açıklaması!

Son olarak Masumlar Apartmanı dizisiyle karşımıza çıkan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.



YOĞUNLUKTAN AŞKSIZ KALDI

Son dönemde adı farklı isimlerle anılan Abdullah, aşk hayatından dert yandı Oyuncunun, arkadaşlarına yoğun iş hayatı nedeniyle istediği gibi bir ilişki yaşaya-mamaktan yakındığı ve uzun zamandır kimseye aşık olamadığını söylediği öğrenildi.



Abdullah, geçen gün de Murat Boz’la ilişki yaşayıp yaşamadığını soran muhabirlere “Öyle bir şey yok. Bir şey olsa saklamam zaten. Hayatımda biri olsa neden saklayayım?” demişti.



