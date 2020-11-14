Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses programının konuklarından olan şarkıcı Deniz Seki, Ahmet Kaya'nın 'Nereden Bileceksin' şarkısını yorumladı. Ancak Deniz Seki'nin bu yorumu sosyal medya beğenilmedi.
Kutsi, Deniz Seki, Sibel Can, Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş'ın konuk olduğu İbo Show merakla bekleniyordu.Şarkıcı Deniz Seki'nin Ahmet Kaya'nın şarkısı 'Nereden Bileceksiniz'i seslendirdi. Deniz Seki, bu yorum sonrasında sosyal medyada çok konuşuldu.
'TAHAMMÜL EDEMİYORUM'
Sosyal medya kullanıcılarının Deniz Seki'nin yorumunu beğenmediği birçok mesaj paylaştı. Kimi kullanıcı 'Deniz Seki, bir daha lütfen Ahmet Kaya'nın parçalarını seslendirme! Adam mezarında ters dönmüştür', 'Deniz Seki gidince haber verin, tahammül edemiyorum' gibi yorumlar yapıldı.