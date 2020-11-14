Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses programının konuklarından olan şarkıcı Deniz Seki, Ahmet Kaya'nın 'Nereden Bileceksin' şarkısını yorumladı. Ancak Deniz Seki'nin bu yorumu sosyal medya beğenilmedi.