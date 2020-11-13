Ünlü oyuncu boşanıyor!

İstanbul Aile Mahkemesi’nde açılan anlaşmalı davanın dilekçesinde, çiftin 25 Haziran 2015’te evlendikleri ve çocuklarının olmadığı belirtilerek şöyle denildi:



“Evlilik birliğinden beklenen sevgi ve saygı ortadan kalkmıştır. Tarafların şiddetli geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı olarak boşanmalarını talep ediyoruz.” Taner Barlas’ın mahkemeye sunduğu anlaşmalı boşanma protokolüne göre taraflar birbirlerinden herhangi bir nafaka veya tazminat talebinde bulunmayacak.