Öykü Karayel'e övgü yağmuru

Başrollerinde Öykü Karayel, Fatih Artman ve Funda Eryiğit gibi başarılı oyuncuların yer aldığı "Bir Başkadır" dizisi Netflix ekranlarında yayınlanmaya başladı. Diziye özellikle oyuncu Öykü Karayel damga vurdu. Dizinin konusu ise bir hayli dikkat çekici.



Geçtiğimiz yıllarda fenomen dizi haline gelen ve hafızalardan uzun süre çıkmayan Kuzey Güney dizisinde Cemre karakteri olarak karşımıza çıkan Öykü Karayel, yepyeni bir karakter ile ekranlarda yer aldı. Sürükleyici hikayesi ve dikkat çeken kadrosu ile "Bir Başkadır" dizisi, kısa sürede sosyal medyada da damga vurdu.







ÖYKÜ KARAYEL'E ÖVGÜ YAĞDI



Özellikle başrolde yer alan Öykü Karayel, sosyal medyada övgü mesajları aldı. Bazı takipçiler Öykü'ye, "Sen neydin öyle ya o oyunculuk, o herkesin hayatında olan Meryem, o hikaye, o sosyolojik ve psikolojik anlatım. kesinlikle mükemmel ötesi diziydi. hayran kaldım resmen", "Meryem’le yine canımıza dokundu... Öykü Karayel... Her zamanki gibi yaşıyor rolünü. Gurur, güzellik", "Bir başkadır Netflix Türkiye’nin net en iyi dizisi olmuş ya öykü karayel döktürmüş resmen" şeklinde yorumlarda bulundu.