İşte Berkay'ın 2 milyon TL'lik yeni oyuncağı!

Geçtiğimiz hafta Akatlar'da objektiflere yansıyan Berkay, emlakçı ile semtin sokaklarındaki kiralık villaları dolaşmıştı. Şahin, habercilerin, 'Yine evinizi mi değiştireceksiniz?' sorusuna, 'Hayır, şirket kuruyorum. Onun için güzel bir yer arıyorum' cevabını vermişti.



Son zamanlarda lüks arabaları ile dikkat çeken Berkay, yeni oyuncağı için yine kesenin ağzını açtı. Şarkıcı, kızı Arya ile birlikte önceki gün Gayrettepe'deki bir galeriden sipariş ettiği son model spor arabasını kavuştu. İşte 'aylık bin lira gelirim var' diyen Berkay'ın 2 milyon TL'lik oyuncağı...





