İkbal Gürpınar taburcu oldu!

Ünlü sunucu İkbal Gürpınar, koronavirüse yakalanmasının ardından geçtiğimiz haftalarda yoğun bakıma kaldırılmıştı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu olan 51 yaşındaki İkbal Gürpınar, duygularını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi.



Tedavisi tamamlanan ve taburcu olan sunucu İkbal Gürpınar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şükürler olsun, an itibarıyla taburcu oldum. Taburcu kelimesi, savaşta yaralanıp tedavisi biter bitmez taburuna dönecek hastalar için kullanılırmış. Rabbim hayırlarda, güzel işlerde yarışacağımız cepheler nasip etsin. A'dan Z'ye üzerimde emeği olan tüm sağlık çalışanlarına, temizlik görevlilerine ve yemekhane personeline sonsuz teşekkürler. Ve elbette dünyanın dört bir yanınsan dua gönderen siz kıymetli gönül dostlarıma." dedi.









İkbal Gürpınar, babası ve eniştesinin ardından annesini de koronavirüs sebebiyle kaybetmişti.