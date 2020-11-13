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Engin Altan Düzyatan'dan beklenen açıklama!

Diriliş Ertuğrul dizisinin başrolü Engin Altan Düzyatan, tarih severlerin sabırsızlıkla beklediği Barbaros dizisinin ne zaman açıklanacağı sorusuna cevap verdi.

Magazin / 13 Kasım 2020 Cuma 15:56
Engin Altan Düzyatan'dan beklenen açıklama!

Reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin başrolü Engin Altan Düzyatan’ın Oruç Reis’i oynaması için imza attığı biliniyordu.

Akdeniz'de doğal gaz çalışmaları yapan gemiye de Oruç Reis ismi verilmişti.

Engin Altan Düzyatan, Barbaros Hayreddin Paşa rolünde beklenirken Barbaros’u oynayacak kişinin Sen Anlat Karadeniz dizisi oyuncusu Ulaş Tuna Astepe olmuştu.

Daha önceleri Barbaros Hayreddin Paşa’yı oynayacak kişinin Çağatay Ulusoy olacağı söyleniyordu.

Bir AVM çıkışında gazetecilerin sorularına yanıtlayan Engin Altan Düzyatan, dizinin ne zaman başlayacağı sorusuna, "Henüz şu anda net bir tarih yok. En doğru tarihi yapımcımız sizinle paylaşacaktır." diyerek cevap verdi.

Engin Altan DüzyatanÇağatay Ulusoy

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