Engin Altan Düzyatan'dan beklenen açıklama!

Reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin başrolü Engin Altan Düzyatan’ın Oruç Reis’i oynaması için imza attığı biliniyordu.



Akdeniz'de doğal gaz çalışmaları yapan gemiye de Oruç Reis ismi verilmişti.



Engin Altan Düzyatan, Barbaros Hayreddin Paşa rolünde beklenirken Barbaros’u oynayacak kişinin Sen Anlat Karadeniz dizisi oyuncusu Ulaş Tuna Astepe olmuştu.



Daha önceleri Barbaros Hayreddin Paşa’yı oynayacak kişinin Çağatay Ulusoy olacağı söyleniyordu.



Bir AVM çıkışında gazetecilerin sorularına yanıtlayan Engin Altan Düzyatan, dizinin ne zaman başlayacağı sorusuna, "Henüz şu anda net bir tarih yok. En doğru tarihi yapımcımız sizinle paylaşacaktır." diyerek cevap verdi.