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Caroline Yılmaz'dan olay Serdar Ortaç itirafı

Bir dönem Serdar Ortaç'la aşk yaşadığı konuşulan Caroline Yılmaz, önceki gece yeni sevgilisi Ramiz Özbay'la objektiflere yansıdı. Yılmaz, Serdar Ortaç için çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.

Magazin / 13 Kasım 2020 Cuma 21:38
Caroline Yılmaz'dan olay Serdar Ortaç itirafı

Serdar Ortaç’la bir dönem aşk yaşayan ve ünlü popçuyla 'Canı Sağ olsun' adlı şarkıda düet yapan Caroline Yılmaz, önceki akşam iş insanı Ramiz Özbay ile Ortaköy’de bir mekandan çıkarken görüntülendi.

"SERDAR BENİM İÇİN BİR PROJEYDİ"

Yılmaz, “Arkadaşlar şimdi Ramiz Bey'in yanında Serdar’dan konuşmak ne kadar doğru olur? Serdar benim için bir projeydi” dedi.
Sohbete dahil olan Ramiz Özbay, “Beni senin eski sevgilinin kim olduğu ilgilendirmez. Zaten Serdar da bir projeymiş. Sorun yok o zaman” şeklinde konuştu.

"BİR MİLYON TL VERSELER OKUMAM"

Serdar Ortaç, “Başkasının şarkısını 1 milyon TL verseler okumam. Caroline’nin ise hatrı büyük” demişti. İkili, 14 Şubat’ta yayınlanan şarkıda düet yapmıştı. Caroline Yılmaz, Ortaç ile karesini Instagram'da paylaşmıştı. İkilinin fotoğrafına anne Nesrin Ortaç'tan "İkiniz de çok zarifsiniz" yorumu gelmişti.

TİMSAH SALDIRMIŞTI!

Şarkıcı Hatice ve Ramiz Özbay, evliliklerinin ilk yılında Özbay’ın evde beslediği timsahın şarkıcıya saldırmasıyla gündeme gelmişti.

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