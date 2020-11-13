Burak Deniz'in acı kaybı...

Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından Burak Deniz'in babası Teoman Deniz yaşamını yitirdi. tv100'ün haberine göre; Teoman Deniz'in çarşamba günü kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı.



Büyük bir üzüntü yaşayan Burak Deniz'e sevgilisi Didem Soydan'ın moral verdiği öğrenildi.



BURAK DENİZ KİMDİR?



Burak Deniz, ilk oyunculuk deneyimini Kolej Günlüğü dizisiyle kazandı. Ardından sırasıyla Sultan (2012),Kaçak (2013),Medcezir (2014) ve Tatlı Küçük Yalancılar (2015),Gecenin Kraliçesi (2015),Aşk Laftan Anlamaz (2016) ve Bizim Hikaye (2017) dizilerinde rol aldı.