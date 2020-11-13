Beyaz Gazete Ana Sayfa

Burak Deniz'in acı kaybı...

Rol aldığı dizilerle adından söz ettiren oyuncu Burak Deniz'in babası Teoman Deniz hayatını kaybetti. Teoman Deniz'in kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Magazin / 13 Kasım 2020 Cuma 15:49
Burak Deniz'in acı kaybı...

Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından Burak Deniz'in babası Teoman Deniz yaşamını yitirdi. tv100'ün haberine göre; Teoman Deniz'in çarşamba günü kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı.

Büyük bir üzüntü yaşayan Burak Deniz'e sevgilisi Didem Soydan'ın moral verdiği öğrenildi.

BURAK DENİZ KİMDİR?

Burak Deniz, ilk oyunculuk deneyimini Kolej Günlüğü dizisiyle kazandı. Ardından sırasıyla Sultan (2012),Kaçak (2013),Medcezir (2014) ve Tatlı Küçük Yalancılar (2015),Gecenin Kraliçesi (2015),Aşk Laftan Anlamaz (2016) ve Bizim Hikaye (2017) dizilerinde rol aldı.

TeomanDidem Soydan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR! (

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

ABD’de Rothscild’ler Kazandı!! Trump Tutuklanacak Mı?

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar