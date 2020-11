Oyuncu Şener Şen'den son dakika haberi: Koronavirüse yakalanan Şener Şen'in sağlık durumu nasıl?

Kovid-19 ünlüleri de yakalamaya devam ediyor. Yeşilçam'ın usta isimlerinden Şener Şen'in koronavirüse yakalandığı haberlerinin ardından sevenleri Şener Şen'in son sağlık durumunun nasıl olduğunu merak ediyor. Beklenen açıklama Şen'in menajerinden geldi.İşte son dakika Şener Şen'in sağlık durumu haberinin detayları...



Türk sinemasının usta ismi Şener Şen, pazar günü hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs nedeniyle tedavi gören Şen'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi.



HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA



PCR ve antikor-antijen testlerini yaptıran ve oksijenle destek tedavisi uygulanmaya başlanan ve hala hastanede olan usta oyuncunun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.



Şen'in menajeri Gülden Avşaroğlu yaptığı açıklamada, Şen'in tedavisine başlandığını ve her şeyin yolunda gittiğini söyledi.







'DURUMU GAYET İYİ'



Moralinin yerinde olduğunu belirten Avşaroğlu, 'Şener Şen, KOVİD-19 testini pazar günü yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Şener Bey gayet iyi ve karantinada. Tedavi süreci ise hastanede devam ediyor.' dedi.



ŞENER ŞEN'İN HAYATI...



Türk sinema ve tiyatro oyuncusu Şener Şen, 26 Aralık 1941 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Sanat hayatına İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarında sahneye çıkarak başladı. Babası gibi sinema sanatçısı olmak istemeyen Şener Şen, kendisini tiyatro oyunculuğuna adadı. Radyo tiyatrolarında da oynadı. Ancak tiyatrodan elde ettiği kazanç yetmediği için sinemaya girmek zorunda kaldı.



Sinemaya ilk adım attığı yıllarda figüranlık dahil her işi yaptı. Beş yıl boyunca - bazı filmlerde sadece dans etmek veya başrol oyuncusundan dayak yemek gibi- küçük rollerde yer aldı. Kariyerinde dönüm noktası 1975 yılında Ertem Eğilmez'in filmi Hababam Sınıfı'ndaki ''Badi Ekrem'' tiplemesi oldu. O yıllarda büyük gişe hasılatı yapan Süt Kardeşler, Şabanoğlu Şaban, Tosun Paşa, Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı ve Davaro gibi filmlerde oynadı.



Şener Şen, 1984'e kadar yardımcı roller oynadı. O dönemde Anadolu piyasasına hâkim olan işletmecilerin, Arzu Film ve Ertem Eğilmez'e yaptıkları baskı sonucunda artık başrollerde oynaması gündeme gelir. Ancak o güne kadar özellikle Kemal Sunal ve İlyas Salman'la birlikte yaptığı filmlerde oynadığı uyanık, üçkâğıtçı, sahtekâr, dolandırıcı tiplemeleri canlandırmış olan Şen bu kez halkın istediğini yapmamayı seçti. Başar Sabuncu'nun Namuslu filminde ilk kez başrole çıktı.



Namuslu filmiyle üçkağıtçı, sahtekar karakterleri canlandırmaktan sıyrılan Şener Şen artık iyi, insanları kandırmayan, saf, temiz yürekli karakterleri canlandırmaya başladı. Nesli Çölgeçen'in Züğürt Ağa 'sında saf bir köy ağasını, Milyarder'de piyangodan büyük ikramiye kazanan istasyon şefini, Muhsin Bey 'de şöhret olmak isteyen bir gence yardım eden organizatörü başarı ile oynadı. Bu yıllarda moda olan müzikallerde de gözüktü.



Ertem Eğilmez'in son filmi olan ve Türk sinema seyircisinin sinema önlerinde uzun kuyruklar oluşturduğu taşlamalarla dolu Arabesk filminde Müjde Ar ile başrolleri paylaştı. 1996'da ise Türk sinemasında bir devrim yaratan 'Eşkıya' filminde Uğur Yücel ile birlikte oynadı. Yavuz Turgul'un senaryosunu yazdığı ve yönettiği bu film Türk sinema sektöründe o dönem için bir rekor kırarak 2,5 milyonu aşkın seyirciyi sinemalara çekti.



Gaziantepli kebap üstadı Ali Haydar'ı canlandırdığı İkinci Bahar (1998-2001) dizisinde diğer başrol oyuncusu Hanım adlı Trakyalı bir mezeciyi canlandıran Türkan Şoray'dı.



Yönetmenliğini Yavuz Turgul'un yaptığı Gönül Yarası (2005) filmindeki emekli öğretmen Nazım rolüyle 42. Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Erkek Oyuncu ödülü'nü kazandı.Senaryolarını Yavuz Turgul'un yazdığı, 'nesli tükenen bir kabadayıyı' canlandırdığı Kabadayı (2007) ile başrollerini Çetin Tekindor ve Cem Yılmaz'la paylaştığı Av Mevsimi (2010) en son rol aldığı filmler olmuştur. Şen, 2015 yılında Aygaz Otogaz reklamıyla ekranlara geri döndü.



ŞENER ŞEN'İN EVLİLİKLERİ...



İki kez evlenen Şener Şen'in ilk evliliğinden Bengü adında bir kızı var. Muhsin Bey'in çekimleri sırasında tanıştığı Sermin Hürmeriç'le 1989'da ikinci evliliğini yaptı. Çift 1997'de boşandı.