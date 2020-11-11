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Yürek burkan Kemal Sunal paylaşımı!

Türk sinemasının efsaneleri arasında yer alan merhum sanatçı Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal usta sanatçının doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutladı. Gül Sunal’ın Kemal Sunal için yaptığı paylaşım sosyal medyada ilgi odağı oldu. 2000 yılında hayatını kaybeden eşi Kemal Sunal'ın son doğum gününü anaokulunda ailece kutladıklarını belirten Gül Sunal, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, "İyi ki doğdun Kemal, iyi ki varsın" notunu yazdı. Usta sanatçının oğlu Ali Sunal da "Çok özledim çok" ifadelerini kullandı.

Magazin / 11 Kasım 2020 Çarşamba 14:06
Yürek burkan Kemal Sunal paylaşımı!

2000 yılında hayatını kaybeden eşi Kemal Sunal'ın son doğum gününü anaokulunda ailece kutladıklarını belirten Gül Sunal, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, "İyi ki doğdun Kemal, iyi ki varsın" notunu yazdı. Usta sanatçının oğlu Ali Sunal da "Çok özledim çok" ifadelerini kullandı.

Toplumun hemen her kesiminin gönlünde yer edinen merhum sanatçı Kemal Sunal'ın 76'ncı doğum gününde eşi Gül Sunal, sosyal medya paylaşımla duygulandırdı.

Gül Sunal, Kemal Sunal'ın son doğum gününü anaokulunda ailece kutladıklarını belirtirken, "İyi ki doğdun Kemal, iyi ki varsın" mesajını yazdı.

"Kemal, 11 Kasım 1944 tarihinde doğmuş. Annesi şöyle anlatırdı:

'Uzun zamandır İkinci Dünya Savaşı nedeniyle elektrikler kesilmişti. Kemal doğdu ve elektrikler geldi.

"ADINI 'IŞIK' KOYACAKTIK"

Adını 'Işık' koymak istedik ama ebe 'Bu bebek boylu, poslu, ağırbaşlı bir delikanlı olacak' deyince 'Kemal olsun' dedik. Hazırladığımız kundağa sığmadı. Hakikaten uzun boylu ve iri bir bebekti, hiç ağlamazdı. Sakin ve huzurlu büyüdü.

Kemal ismi, 'kişisel hırslarından arınmış ve evrende bütünleşmiş kimse. Bu kimse insanın dünyada var olma amacına ulaşmıştır. Bilgi, erdem yönünden erginlik, eksiksizlik, olgunluk, yetkinlik' diye anlamlandırılıyor. Bu isim kendisine o kadar yakışıyordu ki.

İlk tanıştığımda doğum gününü kutlamayı pek sevmezdi. Evliliğimizden hemen sonraki doğum gününü çok güzel bir partiyle kutladık. Çok mutlu olmuştu. Çocuklar küçükken evde, ailece kutlamayı tercih etti hep. Biz bize, o küçük pastayı keserken bile mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Yaşamayı ve yaşadığı her şeyi o kadar çok seviyordu ki.

Çocuklar büyüyünce babalarına sürpriz doğum günleri yapmak, onu sevindirmek arzusuyla program yapmaya başladılar. Kemal, dışarıda yemek yemeyi pek tercih etmezdi. Biz de evde bir defa da sadece komedyen arkadaşları vb. güzel doğum günü davetleri yaptık. O kadar hoşuna gidiyordu ki evde sevdiklerini ağırlamak. En son doğum gününü bizim (Gül Sunal Anaokulu'nda) çocuklarla kutlamak istedi. Ve öyle yaptık."

"BENİM İYİ KALPLİ KAHRAMANIM"

Ali Sunal da babasının doğum gününü, "Canım babam, güzel babam, çocuk babam, yaramaz babam, aşkım babam, melek babam. İyi ki doğdun, iyi ki varsın benim iyi kalpli kahramanım. Çok özledim çok" sözleriyle kutladı.

Kemal SunalAli Sunal

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