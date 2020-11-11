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Kurtlar Vadisi'nin Elif'i Özgü Namal 7 yıl sonra setlere geri dönüyor!

Uzun yıllardır ekranlardan uzak kalan Özgü Namal setlere geri dönüyor. Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Elif karakteriyle akıllara kazınan Özgü Namal, Acun Ilıcalı'nın Ocak ayında yayına başlaması beklenen Exxen isimli dijital platformunda yer alacak. Namal son olarak ekranlara 2013 yılında yayınlanan Merhamet dizisi ile gelmişti.

Magazin / 11 Kasım 2020 Çarşamba 09:42
Kurtlar Vadisi'nin Elif'i Özgü Namal 7 yıl sonra setlere geri dönüyor!

7 yıldız hiçbir projede yer almayan Özgü Namal setlere geri dönüyor. Namal, Acun Ilıcalı’nın Ocak ayında yayına başlaması beklenen Exxen isimli dijital platformunda yer alacak fakat televizyon ekranlarında yayınlanmayacak. Projeyle ilgili detaylar belli olmaya başlarken Birsen Altuntaş’ın tv100’deki haberine göre dizide güçlü bir kadının hikayesi anlatılacak.

Bilindiği gibi ünlü oyuncu Özgü Namal, geçtiğimiz ay eşi Ahmet Serdar Oral’ı, ani bir kalp krizi sonucu kaybetmişti. Eşinin ölümüyle sarsılan oyuncunun aradan geçen 7 yıldan sonra yeniden setlere döneceği öğrenildi. Mustafa Uslu’nun yapımcılığını üstleneceği dizinin ismi ise Hükümsüz olarak belirlendi.

Senaryosunu Oğulcan Kırca’nın yazdığı dizide Namal’ın birlikte oynayacağı oyuncularla ilgili henüz bir bilgi yok. Ancak dizinin yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak’ın yapacağı konuşulmakta.

Özgü Namal, Yeditepe İstanbul, Hayat Bilgisi, Kurtlar Vadisi, Beynelminel, Anlat İstanbul, Organize İşler, İncir Çekirdeği, Hanımın Çiftliği gibi yapımların yanı sıra son olarak ekranlara 2013 yılında yayınlanan Merhamet dizisi ile gelmişti.

Özgü Namal

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