Instagram fenomeni Bilge Soylu'ya uzaklaştırma kararı

Avukat Yılmaz Kaya, mahkemeye başvurarak eski nişanlısı Instagram fenomeni Bilge Soylu'dan korunmak için talepte bulundu. Mahkeme, Bilge Soylu'nun bir ay süreyle eski nişanlısına yaklaşmamasına karar verdi. İşte çarpıcı son dakika gelişmesinin ayrıntıları;



ESKİ NİŞANLISI KORUNMAK İÇİN BAŞVURDU



İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan korunma talepli dilekçede, avukat Yılmaz Kaya ile Instagram fenomeni Bilge Soylu'nun Haziran 2020'de nişanlandıkları belirtildi. Dilekçesinde, eski nişanlısının 'Türk toplumunun yapısına uygun olmayan bir yaşam sürdüğünü' iddia eden avukat Yılmaz Kaya mahkemeden çarpıcı son dakika ifadeleriyle koruma talep etti.



ARACIMIN LASTİKLERİ PATLATILDI



Yılmaz'ın dava dilekçesinde 'Nişanlılık durumu bittiği için Bilge Soylu, şahsıma karşı öfke beslemekte ve düşmanlık ile hareket etmektedir. Davalı, bana karşı aldırdığı korunma kararını şahsımı rahatsız etmek için kullanmaktadır. Ayrıca şirkete ait Mercedes marka aracın lastiği de bir ayda iki kez kesici bir alet ile patlatılmıştır.



BANA ZARAR VERMEMESİ İÇİN KORUNMA TALEP EDİYORUM



Bilge Soylu ve yakınlarının bana zarar vermemesi ve yaklaşmaması adına korunma talep ediyorum' dedi. Talebi kabul eden mahkeme, Bilge Soylu'nun eski nişanlısı Yılmaz Kaya'ya bir aylık süre ile yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi. Kararda Soylu'nun, şiddet tehdidi, hakaret ve aşağılama içeren davranışlarda bulunmaması gerektiği de belirtildi.