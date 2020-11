Alev Alev'in Çiçek'i Hazar Ergüçlü 5 saatlik makyajla tanınmaz hale geldi!

'Alev Alev', geçtiğimiz hafta Perşembe akşamı ilk kez izleyicilerle buluştu. Dizinin bu hafta ekranlara gelecek yeni bölümünde ise Hazar Ergüçlü'nün karakteri yaşadığı değişimle çok konuşulacak. Oyuncunun canlandırdığı Çiçek karakterinin sarnıçta çıkan yangın sonrası tanınmaz hale gelmesi, ekran başındakilere son yıllarda tüm dünyada tartışılan güzellik kavramını sorgulatacak.



Nişanlısı Ali'nin (Toprak Can Adıgüzel) yanında kusursuz gözükmek için elinden geleni yapan Çiçek'in yüzünün yanık olması, genç kadının hayatında her şeyi değiştirecek ve bildiğimiz güzellik kalıplarını da düşündürtecek.







HAZAR ERGÜÇLÜ GÜZELLİK KAVRAMINI YORUMLADI



Çiçek'in şu anki görünümü için her set günü tam 5 saat makyaj masasında oturan Hazar Ergüçlü, karakterinin bu değişimini ve de güzellik kavramını şu sözlerle yorumluyor:



'Rol aldığımız işlerle sayısız insana ulaşıyoruz ve de göz önünde olmanın belki de en olumsuz yanlarından biri bizlere dayatılan belli güzellik kalıplarının olması. İşin kötü yanı bu kalıplar bizleri etkilediği kadar, ulaştığımız kadınları da etkiliyor. Şu kiloya ulaşmalıyım derken bulimia olan veya ciddi anlamda bir hastalığa yakalananlardan psikolojik tedavi görenlere pek çok olumsuzluklar yaşanıyor.







Çiçek'te de özellikle 2. bölümde göreceğimiz 'yanındaki erkeğe yakışma' derdi söz konusu. Bu nedenle kusursuz görünme amacı var. Bu noktada bence Alev Alev, herkese kendini önce olduğu gibi görme ve o halini sevip sarmalaması gerektiğini gösterecek. Buna bir nebze de olsa aracı olabilirsem ne mutlu! Çiçek'in bu yolda nasıl başka değişimler yaşayacağını da heyecanla bekliyorum.'



Murat Polat'ın imzasını taşıyan makyaj için Ergüçlü'nün ölçüleri özel olarak alınıp modellendi ve sonrasında kalıplaşan yanık protezleri yüze ve vücuda yerleştirildi. Senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı, yönetmenliğini ise Ahmet Katıksız'ın üstlendiği 'Alev Alev', 2. bölümüyle 12 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV ekranlarında olacak.