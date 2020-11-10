Ünlü oyuncu Ali Yağcı ile Başak Özen evlendi!

Oyuncu Ali Yağcı, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Başak Özen'le dünya evine girdi.



Hürriyet'in haberine göre; Son olarak 'İyi Günde Kötü Günde' adlı dizide rol alan Ali Yağcı, mutluluğa evet dedi. Yakışıklı oyuncu, sevgilisi Başak Özen'le nikah masasına oturdu.



Önceki akşam gerçekleşen nikah törenine çiftin ailesi ve yakın dostları katıldı. Kariyerine modellik yaparak başlayan Ali Yağcı, 'Seviyor Sevmiyor' dizisindeki 'Meriç' karakteriyle karşımıza çıkmıştı.



